Frosinone-Napoli, i ciociari ci credono: «Saremo pronti per i campioni d’Italia»

Il presidente del Frosinone, Maurizio Stirpe, esprime ottimismo in vista dell’apertura della Serie A contro i campioni in carica, il Napoli, e riafferma l’obiettivo della squadra di garantire la salvezza.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. il Frosinone aprirà il ritorno in Serie A contro i campioni in carica del Napoli. I ciociari si stanno preparando a rispondere con tutto il loro ardore e determinazione. Il presidente del Frosinone, Maurizio Stirpe, ha dichiarato che la squadra sta lavorando sodo per prepararsi per questo impegno di apertura: “Saremo pronti per i campioni d’Italia”.

“È un sollecito in più a farci trovare pronti,” ha dichiarato Stirpe in un’intervista con il sito ufficiale del club. “Sarà un impegno sicuramente improbo per il Frosinone ma se non dovessimo essere pronti al massimo delle nostre possibilità, potrebbe rivelarsi insormontabile“.

Il Frosinone, recentemente promosso in Serie A, ha l’obiettivo di assicurarsi la permanenza nella massima serie italiana, un obiettivo che Stirpe ritiene necessario per la crescita del club.

“Secondo me il Frosinone ha un percorso davanti a sé ben definito, che non potrà essere modificato o condizionato. Tutte le nostre componenti dovranno trovare, e quindi far emergere, quel ‘quid’ in più necessario ad affrontare una competizione durissima e che lo è solitamente ancora di più per le neopromosse“.

Il calendario della Serie A ha dato al Frosinone un’apertura impegnativa, ma il club ciociaro sembra essere pienamente consapevole della sfida. Con determinazione e concentrazione, la squadra si prepara per una stagione che potrebbe rivelarsi determinante per il suo futuro nel calcio italiano.

Questa apertura della stagione sarà un test importante non solo per il Frosinone, ma anche per il Napoli. I Campioni d’Italia dovranno confermare il loro status contro una squadra neopromossa e determinata a dimostrare il suo valore nella massima serie italiana. Sarà interessante vedere come si svilupperà questo incontro quando la Serie A prenderà il via.