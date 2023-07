Kim-Bayern, la ‘telenovela’ delle visite mediche: “Le più folli mai viste in Bundesliga”

L’attesa per l’ufficializzazione di Kim Min-jae al Bayern Monaco si sarebbe allungata a causa delle visite mediche.

È ormai certo che Kim Min-jae diventerà un giocatore del Bayern Monaco: i campioni bavaresi pagheranno la clausola di acquisto nei prossimi giorni (entro il 15 luglio 2023, come stabilito) e potranno contare sul difensore per le prossime 5 stagioni. Tuttavia, a causa dei suoi obblighi militari in Corea del Sud, le visite mediche non sarebbero state ancora completate. Secondo quanto riportato dalla Germania, queste visite mediche si sono rivelate le più folli mai viste nella storia della Bundesliga per un calciatore.

Un rappresentante tedesco si è recato direttamente in Corea per permettere a Kim di svolgere una prima serie di visite mediche, che sono state brillantemente superate. Successivamente, per completare il processo, il calciatore dovrà recarsi in Germania e firmare il suo contratto con il club bavarese.

Il contratto offerto a Kim ammonta a circa 8 milioni di euro a stagione, una cifra significativamente superiore rispetto ai 2 milioni di euro che ha guadagnato durante la sua prima e unica stagione nella Serie A italiana, con la maglia del Napoli.