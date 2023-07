KISS KISS – Sostituto Kim, due profili in cima alla lista. Il Liverpool su Schuurs

Il Napoli continua a monitorare il mercato per trovare il sostituto di Kim. Due i calciatori in cima alla lista.

Notizie mercato Napoli – Kim è ormai un giocatore del Bayern Monaco, l’affare è ormai concluso e l’annuncio ufficiale potrebbe arrivare nelle prossime ore visto che il giocatore ha portato a termine, come riferito dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, anche l’altra parte di visite mediche con il club bavarese. Diversi i nomi balzati in pole per prendere il posto di Kim, tra cui risuona forte quello di Max Kilman, profilo per cui il Napoli è pronto a fare il grande salto per assicurarsene le prestazioni.

Al momento, come riferito dal giornalista Valter De Maggio durante il consueto appuntamento con ‘Radio Goal’ sull’emittente ufficiale del club azzurro Radio Kiss Kiss Napoli, ci sono due calciatori in cima alla lista: Max Kilman e Robin Le Normand. Schuurs e Scalvini sono invece considerati come opzioni meno probabili.

Il Napoli ritiene eccessive le richieste economiche di Torino e Atalanta. Il club guidato da Cairo sembra interessato a Becao dell’Udinese, ma un’operazione che coinvolga Becao al Torino e Schuurs al Napoli sembra poco probabile, poiché il Liverpool si è mostrato interessato al difensore olandese.