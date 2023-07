Itakura-Napoli ci siamo: Ecco cosa filtra da Castel Volturno

Il Napoli potrebbe aver trovato l’erede di Kim Minjae nel difensore giapponese Ko Itakura. La trattativa avanza positivamente.

Calciomercato Napoli. Il Napoli potrebbe aver trovato l’erede del coreano Kim Minjae. L’oggetto del loro interesse è il difensore giapponese Ko Itakura, attualmente militante nel Borussia Moenchengladbach. Itakura ha già accumulato significativa esperienza in campionati europei come l’Eredivisie e la Bundesliga, rifiutando offerte lucrose dall’Arabia Saudita per perseguire il suo sogno di giocare in Champions League.

NAPOLI-ITAKURA: LA TRATTATIVA

Il Napoli ha iniziato le trattative con il Borussia Moenchengladbach per acquisire il cartellino di Itakura. Nonostante le iniziali richieste del club tedesco superassero i 15 milioni di euro, la squadra azzurra ha offerto 12 milioni, ma si ritiene che un accordo non sia lontano.

Il club napoletano aveva precedentemente sondato i difensori Max Kilman e Robin Le Normand, tuttavia, i costi elevati – 40 milioni per Kilman del Wolverhampton e 50 milioni per Le Normand della Real Sociedad – hanno reso Itakura, con un prezzo stimato tra 15 e 17 milioni di euro, un’opzione più conveniente.

Il presidente del Napoli, De Laurentiis, aveva dichiarato in passato l’intenzione di portare in squadra un giocatore giapponese, e sembra che la sua predizione stia per avverarsi con l’arrivo di Itakura. Le trattative sono ben avviate, con gli agenti del difensore in stretto contatto con il club azzurro, e una prima intesa è già stata raggiunta.

Sebbene si mantenga la cautela, l’entusiasmo è palpabile a Castel Volturno, la base di allenamento del Napoli. Itakura è un “profilo interessante” e “piace” all’allenatore, e i tifosi azzurri possono aspettarsi aggiornamenti nei prossimi giorni sulla chiusura dell’affare.

