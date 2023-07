Duello di fuoco: Napoli e Juventus, Giuntoli piomba su Le Normand

Cristiano Giuntoli, nuovo DS della Juventus, prova il primo sgarbo di mercato al Napoli, inserendosi nella corsa a Le Normand.

Calciomercato Napoli. Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, è pronto a fare uno sgarbo al club partenopeo. Il difensore Robin Le Normand, un profilo che piace moltissimo agli azzurri, è nel mirino. Ma ora anche la Juventus prova ad inserirsi nella trattativa, creando una sfida di mercato che potrebbe scaldare l’estate calcistica.

La Juventus, pronta a cedere Bonucci, non vuole farsi cogliere impreparata, Giuntoli ha messo gli occhi su Le Normand., profilo seguito da tempo dal Napoli. Per acquistare il difensore servono almeno 40 milioni di euro, una cifra che entrambi i club sono pronti a mettere sul tavolo.

Cresciuto calcisticamente nel Brest, Le Normand è stato ingaggiato dalla Real Sociedad nel 2016. Ha un contratto fino al 2026 ma è d’accordo con il club: con l’offerta giusta lascerà la squadra. Nella scorsa stagione, Le Normand ha collezionato 41 presenze tra tutte le competizioni, dimostrando la sua affidabilità e versatilità.

Tuttavia, secondo quanto riportato da Sky Sport, il Napoli non è intenzionato a pagare una clausola rescissoria alta come quella presente nel contratto di Le Normand. Lo spagnolo potrebbe liberarsi con 50 milioni di euro, ma è più probabile che il club azzurro punti su altri profili per la sostituzione di Kim.

Il Napoli, infatti, investirà la clausola che sarà pagata dal Bayern per portare a casa il sudcoreano. Questa mossa potrebbe liberare fondi per un’offerta per Le Normand, ma solo il tempo dirà come si svilupperà questa intricata situazione di mercato.

Resta sintonizzato per ulteriori aggiornamenti su questa emozionante corsa per Robin Le Normand tra Napoli e Juventus.