Il tifoso interista: “Kim vale cento Bonucci” il commento da applausi

Kim min-Jae si trasferisce al Bayern Monaco, il difensore sudcoreano lascia Napoli dopo la conquista dello scudetto.

In una sola stagione in Italia Kim min Jae ha saputo conquistare non solo i tifosi del Napoli, ma anche l’ammirazione di tifosi di altre squadre. Con il suo comportamento dentro e fuori dal campo, con le sue grandi capacità tecniche ha impressionato per tutto il campionato. Sui social sta diventando virale un commento di un tifoso interista che parla proprio di Kim.

“Kim Min-jae lascia il Napoli dopo appena 1 anno. Sono interista e amante del calcio da 54 anni e 7 mesi. Ho visto giocare i migliori difensori negli ultimi 47 anni (avevo 8 anni quando sono andato allo stadio per la 1ª volta). Non ho mai visto un difensore più corretto, leale e sincero come Kim Min-jae. È una questione di cultura, lui rappresenta l’esatto contrario di un calciatore italiano. La lealtà e la cultura, cosa che manca all’Italia del calcio dal 1898.

Lealtà e cultura!

Onestà e sapienza!

Ecco, lui rappresenta la perfezione assoluta del difensore modello.

A mio avviso ha dato al Napoli almeno 10 punti. Impossibile sostituire un giocatore come Kim Min-jae il resto solo chiacchiere da bar.

Vale 100 Bonucci e 50 Chiellini

Una perdita insostituibile!

Ciao Kim

Abbiamo solo da imparare da te!

Un interista che ama il calcio!“