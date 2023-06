Napoli, la guida al ritiro di Dimaro: amichevoli e allenamenti aperti al pubblico

I dettagli del ritiro estivo del Napoli: amichevoli, allenamenti aperti al pubblico e l’attesa per il primo approccio con il nuovo allenatore Garcia.

SSC NAPOLI. Il Napoli si prepara per una nuova stagione di successi, con l’inizio del ritiro estivo fissato per il 12 luglio. Dopo una breve fase di preparazione a Castel Volturno, la squadra si trasferirà a Dimaro, in Val di Sole, dove rimarrà fino al 25 luglio. Questo ritiro rappresenta la prima opportunità per il nuovo allenatore Rudi Garcia di lavorare con la squadra, e l’entusiasmo è alle stelle.

Tutto esaurito per il Napoli a Dimaro

Il ritiro in Val di Sole è atteso con grande interesse dai tifosi, che si prevede affluiranno in massa per vedere da vicino i campioni d’Italia al lavoro. Durante il ritiro sono previste due amichevoli (20 e 24 luglio), oltre a numerosi eventi per coinvolgere i tifosi. Tra questi, la presentazione della nuova maglia per la prossima stagione.

Saranno tantissimi gli eventi in programma. Nei giorni scorsi c’è stato un nuovo sopralluogo del Napoli con una delegazione guidata da Valentina De Laurentiis. La grande novità sarà la pedonalizzazione dell’intera area che porta al centro sportivo.

Gli eventi serali si sposteranno da Piazza Madonna della Pace al campo di calcio dopo la Chiesa dove, fino allo scorso anno, si parcheggiavano le auto. Una decisione presa di comune accordo col Napoli per motivi di ordine e sicurezza ma, soprattutto, per aumentare il numero di presenze. Per questo motivo il tratto di strada che dal centro porterà al campo sarà off-limits per auto e moto.

Ritiro Napoli, a Castel di Sangro la seconda fase

Oltre alle sedute di allenamento aperte al pubblico, saranno previste sessioni di foto e autografi e, all’esterno del campo, verranno allestite due maxi-aree, una per lo store e l’altra per l’esposizione della coppa. Nello stesso spazio è già presente uno scudetto gigante dipinto sull’asfalto.

A Castel di Sangro, dal 28 luglio al 12 agosto, la preparazione estiva entrerà nel vivo. Sarà superiore anche il livello delle rivali dei test amichevoli, una potrebbe essere l’Istanbul Basaksehir. Oltre allo stadio Patini, i luoghi simbolo del ritiro in Abruzzo – il Napoli soggiornerà come sempre a Rivisondoli – saranno il Palasport dove verrà esposta la coppa e Piazza del Plebiscito, in pieno centro, dove si concentreranno gli eventi serali.

Garcia, nel suo primo ritiro con il Napoli, avrà l’opportunità di mettere il suo tocco sulla squadra e di iniziare a costruire le basi per la prossima stagione. L’obiettivo dichiarato dal tecnico è quello di “resettare” la squadra dopo la vittoria dello scudetto e di ripartire con ancora più fame di successi.