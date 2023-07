Rinnovo Osimhen, summit ‘negativo’ tra ADL e Calenda: Victor sente di meritare di più

L’accordo tra De Laurentiis e Osimhen per il rinnovo del contratto del centravanti nigeriano non è ancora stato raggiunto.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, non ci sarebbe ancora un’intesa tra il Napoli e Victor Osimhen per estendere il contratto del giocatore nigeriano. Il summit tra il patron del Napoli, Aurelio De Laurentiis, e l’agente del giocatore, Roberto Calenda, non è andato a buon fine, e la possibilità che il calciatore lasci la squadra non è esclusa. Naturalmente, ci si aspettano offerte importanti. Il presidente dei partenopei è stato chiaro: il centravanti lascerà il club azzurro solo se arriveranno proposte irrinunciabili.

Ecco cosa si legge sul quotidiano romano: “A incontrare De Laurentiis ci ha pensato il suo manager Roberto Calenda: non c’è accordo, per ora niente da fare, le rispettive valutazioni e le proporzioni non collimano e bisogna lavorare ancora. Domanda e offerta: il fatto è sempre lo stesso, Osi si sente valutare la luna e di conseguenza sente di meritare almeno qualche stella in più. E sullo sfondo, come sempre, i pericoli: il Psg e il Real su tutti, i protagonisti della telenovela-Mbappé. Kylian e Victor agitano il mercato d’Europa, fianco a fianco, inconsapevolmente uniti: Osimhen, ormai, galleggia nella galassia dei top”.