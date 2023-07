Bruscolotti: “Napoli giocattolo rotto? Il dominio azzurro ha creato tanto veleno. Parole Giuntoli un dispiacere”

L’ex capitano del Napoli, Beppe Bruscolotti, si è soffermato su diversi temi in casa Napoli soprattutto in ottica mercato.

L’ex-capitano del Napoli, Beppe Bruscolotti, ha rilasciato un’intervista al programma radiofonico “1 Football Club” su 1 Station Radio. Durante l’intervista, Bruscolotti ha affrontato diversi argomenti riguardanti la squadra partenopea, soprattutto in ottica mercato.

Quando gli è stato chiesto chi potrebbe essere il sostituto ideale di Kim, Bruscolotti ha risposto: “Attualmente è difficile fare delle previsioni. Ci sono molti nomi che vengono fatti circolare, forse anche per confondere le acque. Sinceramente, non saprei dire. Non conosciamo le decisioni prese dalla società. Possiamo solo basarci su ciò che leggiamo sui giornali, ma il mercato è ancora lungo e non ci resta che aspettare.”

Bruscolotti è stato anche interrogato sul possibile impatto della partecipazione di Itakura alla Coppa d’Asia e ha dichiarato: “Penso che la dirigenza dovrà fare delle valutazioni attente. Sarà un momento cruciale della stagione, con le competizioni in pieno svolgimento. Perdere giocatori chiave potrebbe creare dei problemi.”

Riguardo alla valutazione dei giovani azzurri Gaetano, Zerbin e Zanoli, Bruscolotti ha affermato: “È possibile tenerli tutti, a condizione che abbiano la possibilità di giocare. Se, invece, le aspettative sono di avere poche presenze, penso che un prestito sia la soluzione migliore. Posso dire però che Zanoli è un giocatore che mi ha impressionato fin dall’inizio. Consentirgli di giocare potrebbe permettergli di crescere ulteriormente.”

Il Napoli un giocattolo rotto? Bruscolotti risponde

Molte persone parlano del Napoli come di un giocattolo rotto, ma Bruscolotti ha risposto: “A livello nazionale non dobbiamo stupirci… Anche Sky ha fatto commenti negativi quest’anno. Dopo la partita del Milan contro l’Inter, si parlava di un Napoli che era crollato nonostante il vantaggio considerevole. Non è nulla di nuovo, nel passato si dicevano le stesse cose su questi colori. Credo che il dominio azzurro abbia fatto molto male e creato molte tensioni. Perché rotto? Non vedo nulla che possa far pensare che il Napoli sia un giocattolo rotto. Inoltre, rimarranno ancora nove undicesimi della squadra. Quello che mi dispiace di più sono le dichiarazioni di Giuntoli. Non so quanto ci sia di vero, ma se a dirlo è qualcuno che è stato otto anni qui, immaginate cosa potrebbe dire qualcuno che non conosce questa realtà. Queste sono le cose peggiori per chi ha vestito la maglia azzurra. Ricordo che durante la mia carriera calcistica a Napoli, chiunque sia passato da qui ha sempre parlato in modo positivo. Mi chiedo quindi il motivo di queste dichiarazioni. Una frecciatina al presidente? Se si ha un contratto e si è preso un impegno, non si può pretendere di andarsene quando si vuole. Detto ciò, lasciamo perdere. Ora appartiene al passato…”

Rispondendo a chi potrà competere per il tricolore con il Napoli, Bruscolotti ha detto: “Dovremo aspettare le solite note. Le squadre di Milano giocheranno per il titolo, e potrebbe esserci una sorpresa tra le squadre romane. Tutto si deciderà durante il campionato.”

Infine, gli è stato chiesto cosa si aspetta dalla presentazione odierna e se De Laurentiis potrà stupire come accadde durante la presentazione di Inler. Bruscolotti ha risposto: “Chissà, potrebbe esserci una nuova sorpresa, non lo sappiamo. Il presidente è un uomo di spettacolo, quindi non dovremmo stupirci se succederà qualcosa di straordinario.”