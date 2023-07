Cifra Osimhen e mercato folle, ADL spaventa: ma occhio al Real Madrid

Il Napoli vuole trattenere Osimhen, De Laurentiis spara alto e allontana diverse pretendenti. Spunta anche il Real Madrid sul nigeriano.

Notizie mercato Napoli – Il Napoli, con Aurelio De Laurentiis in prima persona, ha una priorità: trattenere a tutti i costi Victor Osimhen. Il presidente chiede non meno di 150 milioni di euro, (azzardando anche qualche milioncino in più del tipo 170 milioni), per farlo partire e ha già allontanato diverse ‘sirene’.

Basti pensare che anche il Bayern Monaco, dopo essersi praticamente assicurato Kim, ha messo nel mirino Victor Osimhen. Lo ha fatto intendere il dirigente Uli Hoeness, prima però di venire a sapere l’esorbitante richiesta di Aurelio De Laurentiis e definirla totalmente ‘fuori logica’.

Anche il PSG rimane sempre alle porte con il club francese pronto a formulare un’offerta importante al Napoli per Osimhen qualora il francese Kylian Mbappé non rinnovasse. Ma anche in questo caso l’obiettivo Kolo Muani dell’Eintracht Francoforte risulterebbe sicuramente più ‘comodo’ per le casse del club parigino.

Insomma, De Laurentiis li sta spaventando tutti: tutti tranne una. Ad inserirsi forte nella corsa ad Osimhen, come dichiarato dal quotidiano online spagnolo Relevo, è il Real Madrid, su precisa richiesta di Carlo Ancelotti, che non sembrerebbe minimamente spaventato da una ipotetica cifra fuori controllo.