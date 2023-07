KISS KISS – Raduno previsto per mercoledì a Castel Volturno, poi la partenza per Dimaro: ecco quando arriveranno i Nazionali

Il Napoli è pronto per riprendere la nuova stagione: appuntamento previsto per mercoledì a Castel Voturno, poi la partenza per Dimaro.

Il Napoli si prepara a riprendere la stagione calcistica con il raduno previsto per mercoledì a Castel Volturno. Dopo essersi raccolta, la squadra si dirigerà verso Dimaro per la prima parte del ritiro estivo. Non tutti saranno presenti, con diversi giocatori ancora in vacanza a causa dei loro impegni con le squadre nazionali, impegni che si sono protratti fino al 20 giugno.

A presenziare il raduno a Dimaro saranno principalmente molti giovani presenti nel gruppo, mentre molti dei giocatori più ‘esperti’, i cosiddetti titolarissimi, arriveranno successivamente. Tutti i nazionali, inclusi Victor Osimhen e compagni, raggiungeranno Dimaro Folgarida intorno al 18 e 19 luglio. Questi giocatori avranno qualche giorno di riposo in più, per via degli impegni prolungati.

L’annuncio è stato riportato da Radio Kiss Kiss Napoli, fonte autorevole per le ultime notizie sulla squadra partenopea. La ripresa della preparazione rappresenta un momento importante per il Napoli, che cercherà di consolidare la propria squadra in vista della prossima stagione.