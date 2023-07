Repubblica: Napoli, due nuovi acquisti previsti prima del ritiro di Dimaro

Il Napoli sta pianificando di fare almeno due acquisti prima del ritiro di Dimaro. Scopri quali sono i possibili nuovi volti che potrebbero arrivare.

CALCIOMERCATO NAPOLI. Il Napoli sta pianificando di fare almeno due acquisti prima del ritiro di Dimaro. Aurelio De Laurentiis, presidente del club, vuole garantire al nuovo allenatore Rudi Garcia almeno due nuovi volti per la prossima stagione.

Con la partenza quasi certa di Kim Minjae al Bayern Monaco, il Napoli ha bisogno di un nuovo difensore centrale. Inoltre, con il ritorno di Ndombele al Tottenham, il club ha bisogno di un nuovo centrocampista.

Secondo La Repubblica, il Napoli sta accelerando le trattative per garantire a Garcia i rinforzi necessari. La priorità è un difensore, e il club sta considerando diverse opzioni.

Robin Le Normand, difensore francese naturalizzato spagnolo della Real Sociedad, è una delle opzioni. Tuttavia, la sua clausola rescissoria è di 40 milioni di euro, un prezzo che potrebbe essere troppo alto per il Napoli.

Un’altra opzione è Max Kilman, difensore inglese di origini ucraine che ha impressionato con il Wolverhampton. Il club sta anche considerando Ko Itakura del Gladbach, Robin Koch del Leeds e Armel Bella-Kotchap del Southampton.

Il Napoli sta lavorando per rafforzare la sua squadra in vista della prossima stagione. Con almeno due nuovi acquisti previsti prima del ritiro di Dimaro, il club è determinato a costruire una squadra competitiva per la Serie A.