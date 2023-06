Maran: “Il Napoli ha scelto Garcia per un motivo”

Rolando Maran parla dell’arrivo di Rudi Garcia sulla panchina del Napoli per sostitutire Luciano Spalletti.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. L’ex allenatore Rolando Maran ha rivelato i motivi dietro la scelta del Napoli di sostituire Spalletti con Garcia durante l’appuntamento con “Si Gonfia la Rete“, condotto da Raffaele Auriemma su Radio CRC.

Maran ha chiarito che l’arrivo di Garcia al Napoli non è un evento fortuito, ma una decisione calcolata e ponderata. Il cambio all’ultimo momento, dopo la vittoria di Spalletti, non sarà un compito facile per Garcia. Tuttavia, Maran ritiene che Garcia abbia i meriti necessari per guidare una squadra competitiva come il Napoli, già avviata verso il successo.

“Garcia è un allenatore molto elastico”, ha sottolineato Maran, mettendo in evidenza la capacità di Garcia di adattarsi a situazioni diverse e portare il successo nelle grandi piazze del calcio. Questa elasticità, secondo Maran, renderà Garcia una garanzia per una squadra di alto profilo come il Napoli.

“Garcia arriva perché è stata una scelta di Spalletti non continuare. Dal punto di vista del gruppo la cosa potrebbe essere accettata più facilmente così“.

Non mancano le sfide, tuttavia. La possibile partenza di Osimhen potrebbe aprire la strada a Simeone, che Maran vede come un giocatore di talento capace di sostituire Osimhen nonostante le difficoltà.

Secondo Maran, il recente successo del Napoli non è solo una dimostrazione della superiorità tecnica della squadra, ma anche del lavoro meticoloso e intelligente della società. In un panorama calcistico in cui squadre del calibro di Inter, Milan e Juventus devono ripensare le proprie strategie, il Napoli ha dimostrato di saper costruire una base solida, scegliendo attentamente i suoi calciatori.

Maran ha concluso che la scelta di Garcia come successore di Spalletti potrebbe essere più facilmente accettata dal gruppo, considerando la scelta di Spalletti di non proseguire come un segno di rispetto verso la squadra. “Garcia è una persona intelligente e non avrà problemi con dei giocatori che hanno dimostrato grande attaccamento”, ha detto Maran, sottolineando la fiducia del Napoli nell’abilità di Garcia di costruire una relazione solida con i suoi giocatori.

Questo movimento da parte del Napoli potrebbe segnare l’inizio di una nuova era di successo per la squadra, con Garcia al timone. Solo il tempo dirà se le previsioni di Maran si dimostreranno accurate.