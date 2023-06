Zuliani: “La Juve sopravvive anche senza Giuntoli. Basta ricatti di De Laurentiis”

Il giornalista di fede bianconera, Claudio Zuliani, ha commentato il possibile inserimento di Zielinski nell’operazione Giuntoli-Juventus.

Il giornalista Claudio Zuliani ha condiviso le sue opinioni sull’imminente approdo di Cristiano Giuntoli alla Juventus attraverso un video pubblicato sul suo canale YouTube. Zuliani ha sottolineato:

“Cosa fa Aurelio De Laurentiis? Parliamo di un uomo di cinema e fa tutto lui…Giuntoli è promesso sposo alla Juventus e la Juventus lo può mettere a libro paga dal primo luglio, invece lui se lo tiene stretto.”.

Claudio Zuliani ha poi aggiunto: “Aurelio De Laurentiis cosa fa? Propone alla Juventus di prendere Piotr Zielinski che gli costa 5.5 milioni di euro netti a stagione. Cristiano Giuntoli arriverà, ma nel frattempo Manna le sue cose ha iniziato a farle. Non è che non c’è vita sportiva senza Giuntoli, la Juventus ha vinto ben nove scudetti senza di lui. Ma non si può sottostare ai ricatti del presidente del Napoli, De Laurentiis“.