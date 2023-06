Giuntoli alla Juventus, De Laurentiis non lo sostituire: ecco la squadra mercato

Cristiano Giuntoli pronto ad andare alla Juventus. Il direttore sportivo lascia Napoli. Aurelio De Laurentiis organizza la nuova squadra mercato.

Notizie Calcio Napoli – Sarà un Aurelio De Laurentiis sempre più presente nelle trattative del calciomercato della SSCN. Il presidente del Napoli prenderà per mano la sua creatura, diventando un manager a tutto tondo e cambiando in qualche modo anche il modo di gestire il mercato. In Inghilterra, ad esempio, sono gli allenatori a diventare manager anche in fase di mercato.

Secondo quanto riferisce Repubblica De Laurentiis lascerà partire Giuntoli che vuole la Juve a tutti i costi. Il presidente del Napoli per il calciomercato si affiderà ad una squadra rodata. Maurizio Micheli sarà di fatto il direttore sportivo operativo, con il sostengo di Leonardo Mantovani, a cui si aggiunge la new entry Antonio Sinicropi. Inoltre De Laurentiis non lascerà partire Giuseppe Pompilio, braccio destro di Cristiano Giuntoli.

Pompilio resterà a Napoli ancora un’altra stagione, mentre Giuntoli si trasferirà alla Juventus.