Tuttosport – Chelsea: pronti una cifra monstre per acquistare Osimhen

Il Chelsea vuole Victor Osimhen, il club inglese pronto ad investire fino a 120 milioni di euro, secondo quanto scrive Tuttosport.

Notizie Calciomercato Napoli – Secondo il quotidiano sportivo il Chelsea non molla la presa sull’attaccante del Napoli ed è pronto ad investire 120 milioni id euro, dopo aver fatto cassa con le varie cessione di Koulibaly e altri in Arabia Saudita.

Su Tuttosport si legge di un nuovo incontro tra Aurelio De Laurentiis e Roberto Calenda, manager di Osimhen, per definire la questione legata all’attaccante. L’idea di De Laurentiis è quella di rinnovare il contratto del giocatore, ma se dovesse arrivare una Pec con i 150 milioni di euro chiesti da De Laurentiis e un ingaggio da 15 milioni di euro al giocatore, allora il discorso cambierebbe e si andrebbe verso una cessione di Osimhen.

Ma non bisogna dimenticare che il Chelsea ha già preso Nkunku in attacco, mentre altri club come il Psg stanno temporeggiando.