Napoli: De Laurentiis vuole la Superchampions e il Mondiale per Club. La squadra sarà costruita per superare la Juve nel Ranking: Tutti i dettagli

Il Napoli si prepara per un futuro brillante nel calcio internazionale. Superchampions e al Mondiale per Club, gli azzurri possono superare la Juve nel ranking.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Grandi cambiamenti per il Napoli, con un forte obiettivo internazionale in vista. Mentre il club saluta l’allenatore Luciano Spalletti, il nuovo capitolo che si sta scrivendo intriga enormemente il presidente Aurelio De Laurentiis. Questo si lega a una rivoluzione nel calcio: la Superchampions.

L’ambizione del Napoli non si ferma al titolo nazionale. La squadra ha un occhio rivolto al futuro e un altro rivolto alle sfide internazionali. Soprattutto, il club è deciso a migliorare la sua posizione nel ranking UEFA e mira a superare la Juventus.

Superchampions e il Mondiale per Club gli obiettivi del Napoli

Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, la scelta del nuovo allenatore, non è stata casuale. Rudi Garcia, ha già dimostrato la sua competenza in campo internazionale, portando l’Olympique Marsiglia in finale di Europa League e il Lione in semifinale di Champions League. Garcia si è guadagnato un caldo benvenuto dai tifosi napoletani e non vede l’ora di fare la sua prima partita in casa.

Il futuro del calcio Napoli si preannuncia entusiasmante con l’evoluzione del formato della Champions League e l’introduzione del Mondiale per Club nel 2025, un torneo a 32 squadre con un montepremi previsto di 2,5 miliardi di euro. Questa competizione rappresenta un’opportunità senza precedenti per le squadre di tutto il mondo, e il Napoli non è da meno.

Per il Napoli, la prossima Champions League sarà determinante. Il club azzurro è determinato a superare la Juventus nel ranking e a competere con il Milan per il secondo posto tra le squadre italiane.

L’esclusione della Juventus dalle Coppe nella stagione prossima comporterebbe la sua certa esclusione dal primo mondiale per club targato FIFA in programma negli Usa a giugno-luglio 2025.

Per l’Europa ci sono 12 posti a disposizione e per l’Italia sono ammessi i due club meglio piazzati nel ranking UEFA. IL ranking preso in considerazione è quello relativo alla Champions League. I club in corsa per i due posti sono dunque l’Inter (in vantaggio su tutti), il Napoli e il Milan. Ci sarebbe anche la Juventus, ma la sua assenza, già nei fatti, nella prossima edizione la taglia fuori fin da ora da ogni possibilità di qualificazione al prestigioso e remunerativo mondiale per club.