Napoli nella Top 20 del Ranking UEFA. Nel 2022/2023 meglio solo il Bayern Monaco

Il Napoli irrompe nella Top 20 del Ranking UEFA: nel 2022/2023 meglio solo il Bayern Monaco nella speciale graduatoria

Il Napoli entra ufficialmente nella Top 20 del Ranking UEFA. Grazie alla storica qualificazione ai quarti di finale della Champions League, la società del presidente Aurelio De Laurentiis scala posizioni una dopo l’altra. La doppia vittoria contro i tedeschi dell’Eintracht Francoforte (0-2 all’andata, 3-0 al “Maradona”) ha permesso al Napoli di entrare tra le prime otto d’Europa, per cui anche la graduatoria del Ranking UEFA migliora a dismisura.

Riconoscimenti prestigiosi per una squadra che fa passi da gigante in campo, con lo Scudetto che si avvicina giornata dopo giornata, ed anche nelle speciali classifiche. Il Napoli è attualmente ventesimo m, andando a guardare i punti acquisiti, può entrare presto fino al decimo posto. Per superare posizione dopo posizione è necessario però che quella del Napoli non sia solo una stagione ma un ciclo che mantenga i partenopei sui piani alti della competizione europea più importante per club.

RANKING UEFA

1) Bayern Monaco 135.000

2) Manchester City 135.000

3) Chelsea 126.000

4) Liverpool 123.000

5) Real Madrid 115.000

6) PSG 112.000

7) Manchester United 100.000

8) Barcellona 98.000

9) Juventus 93.000

10) Ajax 89.000

11) Inter 87.00

12) Roma 87.00

13) Borussia Dortmund 86.000

14) Atletico Madrid 85.000

15) Lipsia 84.000

16) Villarreal 82.000

17) Benfica 81.000

18) Porto 81.000

19) Siviglia 81.00

20) Napoli 80.000

21) Tottenham 80.000

22) Eintracht 77.000

23) Arsenal 75.000.

Nella stagione 2022/2023, invece, il Napoli è secondo soltanto al Bayern Monaco, per punti conquistati nel Ranking

1) Bayern Monaco 26 punti

2) Napoli 24

3) Benfica 24

4) Real Madrid 23

5) Manchester City 23

6) Chelsea 21

7) Inter 20

8) Milan 20

9) Liverpool 19

10) PSG 19.