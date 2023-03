Fedele: “Kim non è il miglior difensore al mondo, ma può crescere”

Enrico Fedele dichiara che Kim non è il miglior difensore al mondo, ma il più concentrato in virtù della cultura del lavoro in Sud Corea

Enrico Fedele ha espresso la sua opinione su diversi aspetti del Napoli, ai microfoni di Radio Marte, nel corso della trasmissione Marte Sport Live: “Kim Min-jae è davvero il difensore più forte al mondo? No. Luciano Spalletti ha fatto un gran lavoro, ma Gian Piero Gasperini lo ha fatto con ogni tipo di calciatore. Si diceva che vincesse solo grazie a Josip Ilic e Papu Gomez, eppure ci riesce anche senza di loro, non facendo mai mancare l’intensità. Ha fatto un gran piatto con alimenti dal basso costo. Spalletti, invece, ha trasformato buoni giocatori in ottimi giocatori”.

Fedele ha poi proseguito: “Spalletti merita il podio, in questo campionato, per come ha organizzato la squadra ed ha migliorato Osimhen, Lobotka ed Elmas. Quanto a Kim, lo ripeto, non è ancora il più forte al mondo, ma il più concentrato. Anche ieri si è lasciato andare a qualche superficialità, però credo che possa crescere nonostante l’età. Gli asiatici hanno la cultura del lavoro. Ho avuto la fortuna di conoscere Nakata e, se gli dicevi di fare venti giri di campo, te li faceva senza batter ciglio”.