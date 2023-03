Odierna: “I veri tifosi della Salernitana non odiano Napoli: basta zizzania”

Nello Odierna sbotta, dichiarando che i veri tifosi della Salernitana non odiano Napoli: per lui bisogna finirla di smettere zizzania

Nello Odierna mette fine ad ogni tipo di insinuazione sul presunto astio tra tifosi del Napoli e della Salernitana. Il giornalista e conduttore televisivo ha pubblicato un video sui social soffermandosi sulla questione: “I veri tifosi della Salernitana, quelli che vivono solo per la loro squadra e non hanno una doppia fede, non odiano Napoli. Poi ci può essere rivalità, ma quella è un’altra cosa. Sta girando qualche voce secondo la quale, tra i tifosi di Eintracht Francoforte e bergamaschi, ci sarebbero stati anche i supporters della Salernitana, ma vi posso assicurare che non è così”.

Odierna dichiara che i tifosi della Salernitana non erano con quelli dell’Eintracht Francoforte

“Io vi dico: finitela di mettere astio, odio tra i tifosi del Napoli e quelli della Salernitana. Se non sapete, evitate di riportare notizie che non corrispondono al vero. Abbiate rispetto per Napoli, per il capoluogo campano, ma anche per i supporters granata. Ma perché mettere zizzania, inciuci, odio? Chi vive per denigrare e offendere gli altri non merita rispetto? Mi sono sentito il dovere di fare questo video per ripristinare la verità. I tifosi della Salernitana, con i tedeschi, hanno avuto più di un battibecco”, ha concluso Nello Odierna.