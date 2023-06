Garcia grandi emozioni azzurre, la frase che scatena i tifosi – VIDEO

Rudi Garcia parla ai canali ufficiali della SSCN, il nuovo allenatore del Napoli emozionato per la nuova avventura in azzurro.

Notizie Calcio Napoli – Garcia sta vivendo i suoi primi giorni da allenatore del Napoli. Dopo la presentazione al Museo di Capodimonte, il tecnico francese si sta ambientando in città dove ha già trovato casa. L’allenatore non ha ancora conosciuto dal vivo tutti i suoi giocatori, ma non vede l’ora di cominciare.

Garcia ai canali ufficiali della SSCN ha detto: “Ho buone sensazioni, ho ricevuto un’accoglienza calorosa, ringrazio i tifosi. Appena sono arrivato in città ho visto bandiere e striscioni dello scudetto e devo dire che è stata una bellissima cosa. Si vede che qui si parla, si mangia e si vive di calcio ed è una cosa che mi piace tanto“.

Ma il tecnico è veramente carico è non vede l’ora di sentire le grandi emozioni che solo lo stadio Maradona sa offrire: “Io so che a Napoli ci sono tifosi caldissimi, che possono incidere tanto mettendo pressione agli avversari e caricando i giocatori. Non vedo l’ora di fare la prima partita allo stadio Maradona. Il Napoli è una musica gioiosa, entusiasta, che ti fa venire voglia di ballare e fare dei gol”.

Una frase che ha scatenato i tifosi suoi social, che hanno apprezzato l’entusiasmo del tecnico. Proprio ai supporters azzurri si rivolge Garcia: “Un grande saluto e grazie per l’accoglienza. Darò il massimo per continuare a vedere i tifosi felici“.