Mercato Napoli, Padovan: “Salto carpiato triplo di ADL, operazione che non mi è piaciuta”

Il giornalista Giancarlo Padovan si è soffermato sui recenti cambiamenti del Napoli soffermandosi una mossa in particolare di De Laurentiis.

Durante un’intervista a Radio Napoli Centrale, il giornalista SKY Giancarlo Padovan si è soffermato sull’attualità del calcio, partendo dalla ‘supremazia’ dell’Arabia Saudita che sta spingendo molti giocatori nei loro club saudita. L’ultimo esempio è Kalidou Koulibaly, che va ad aggiungermi ad altri e già acclamati casi come quelli di Cristiano Ronaldo e Karim Benzema. Queste le parole di Padovan:

“La SuperLega non si è mai materializzata, ma questa situazione può diventare un’insidia ancora più pericolosa. Stanno lasciando il club molti giocatori, come Koulibaly che se ne è andato a guadagnare di più senza aver vinto nulla. Gli uomini sono deboli di fronte al denaro e fanno fatica a resistere. L’Europa può difendersi? Assolutamente sì. Potrebbe essere imposto un embargo in modo che i calciatori inglesi sotto i 25 anni non possano andare a giocare in Arabia”.

Passando al calciomercato, Padovan ha affermato:

“Al momento, Milan e Inter stanno perdendo in qualità. Era abbastanza prevedibile, se non vendono – tranne il Napoli – le squadre fanno fatica ad acquistare. La Roma sta facendo bene, ma dobbiamo ricordare che deve sostituire Abraham. Il Napoli ha cambiato direttore sportivo e allenatore, ma loro non giocano, i giocatoti sono rimasti quasi tutti, Kim è dato per partente sicuramente, ma può essere sostituito abbastanza facilmente. Detto ciò, oggi, il Napoli è ancora il detentore dello scudetto e riparte per rivincerlo. Non mi è piaciuta l’operazione Garcia, l’ho conosciuto alla Roma, ma Don Aurelio ha fatto un salto carpiato triplo“.