Koulibaly sta firmando con l’Al Hilal, Collovati: “Si chiude in hotel per un paio d’anni e poi torna”

L’ex calciatore Fulvio Collovati si è soffermato sull’imminente trasferimento di Kalidou Koulibaly in Arabia Saudita.

Kalidou Koulibaly verso l’Arabia Saudita all’Al Hilal. Stando a quanto riportato da fonti britanniche, il centrale del Chelsea raggiungerà Ruben Neves, anche lui acquistato dalla squadra saudita. Al giocatore è stato offerto un contratto di tre anni, trattativa è in dirittura d’arrivo sia col club che col giocatore. Il difensore ex Napoli guadagnerà circa 30 milioni a stagione per i prossimi anni.

A dire la sua è intervenuto Fulvio Collovati, ex calciatore, ai microfoni di TMW Radio, che ha parlato dell’attualità del calciomercato:

“Devono lavorare di più gli scout e i manager. Oggi non c’è solo la Premier ma anche l’Arabia, non abbiamo alternative, i giocatori sono attratti da certe cifre e conta solo la volontà del giocatore. Quando andai via dal Milan che era retrocesso, la Fiorentina mi offrì il doppio ma poi andai all’Inter, andando a guadagnare molto meno. Feci una scelta di vita che oggi non ci sono quasi più. Koulibaly lo cerca l’Inter ma ora lui preferisce l’Arabia, chiudendosi in un hotel tutto il tempo magari per un paio di anni e poi magari tornerà”. Ha concluso Collovati.