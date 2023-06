Clamorosa indiscrezione di mercato: “Nel mirino un attaccante da 50 milioni, può nascere trattativa”

Il talent scout, Luigi Iacomino, ai microfoni di 1 Station Radio, ha rivelato un’indiscrezione di mercato sul Napoli.

Notizie Mercato Napoli – Il Napoli, con l’annuncio del nuovo allenatore Rudi Garcia, è pronto a fare mosse importanti, ma senza spese folli. Tra gli interessi del club azzurro sarebbe spuntato anche il nome di Lois Openda, calciatore belga classe 2000 attualmente in forza al Lens e nella nazionale belga. E’ l’indiscrezione di mercato lanciata dal talenti scout del club partenopeo Luigi Iacomino, ai microfoni di 1 Station Radio.

L’attaccante è stato osservato più volte dallo staff di osservatori del Napoli, ma il club ritiene eccessiva la valutazione del suo club attuale, che si aggira intorno ai 50 milioni di euro. Nonostante ciò, non si esclude la possibilità che possa nascere una trattativa nei prossimi giorni.

“Il Napoli ha fatto un sondaggio per Lois Openda, calciatore che si è messo in evidenza con le sue 21 marcature. Un attaccante che veste la maglia del Belgio e visionato più volte dall’area scouting del Napoli. Il club partenopeo, però, ritiene la valutazione del club francese eccessiva, aggirandosi sui 50 milioni. Non escludo, però, che possa nascere una trattativa nei prossimi giorni”.

Nel frattempo, ci sono voci che avvicinano il direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli, alla Juventus.

“Parliamo, in questi casi, soltanto in termini burocratici. Tutti sappiamo che il suo contratto scadrà il 30 giungo 2024, ma con il divorzio imminente con De Laurentiis mi pare evidente che Giuntoli abbia già in mente un piano da attuare in bianconero. Ci sono già offerte, difatti, che dovranno soltanto essere ufficializzate, come la richiesta di sette milioni più il prestito di Soulè per Parisi. Ulteriore offerta è quella di dieci milioni più Filippo Ranocchia, che tornerà alla Juventus dal prestito a Monza”.

