Osimhen, l’agente avvisa De Laurentiis: “Faccia presto, si fa difficile”

L’agente di Osimhen, Andrea D’Amico, si è soffermato sul futuro del nigeriano invitando il patron Aurelio De Laurentiis a ‘fare presto’.

Notizie Calcio Napoli – Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha un doppio piano per il futuro di Victor Osimhen. Secondo le ultime notizie di Sky Sport, il patron dei partenopei punta al rinnovo di contratto del suo bomber, ma sa bene che non sarà facile a certe cifre. A soffermarsi sul futuro di Osimhen è anche l’agente e intermediario, Andrea D’Amico, intervenuto durante il programma ‘Radio Goal’ a Radio Kiss Kiss Napoli.

“De Laurentiis vuole allungare il contratto di Osimhen anche perché avrebbe un effetto benefico sul bilancio, permettendo di spalmare su più anni la più grande spesa in termini d’acquisto da parte del club. Osimhen ha cambiato il volto del Napoli, Spalletti lo ha fatto migliorare nonostante i problemi fisici degli ultimi anni”.

D’Amico ha poi aggiunto: “Victor è uno degli attaccanti più forti del mondo insieme ad Haaland, peccato non aver avuto il miglior Osimhen nel periodo clou della Champions League. Sarebbe difficile rifiutare certe offerte e pensare alle alternative, la bravura di Giuntoli è stata quella di trovare queste alternative quando ancora non era conosciute per poi vendere i big a cifre importanti ma avere già le alternative”.

Poi l’avviso a De Laurentiis: “Penso che De Laurentiis debba chiudere velocemente questa trattativa, altrimenti per il rinnovo potrebbe diventare difficile. Osimhen legato a Mbappè? Sono calciatori diversi, io li vedo bene insieme e potrebbero coesistere nella stessa squadra”. Ha concluso D’Amico.