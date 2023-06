Clamoroso a Salerno: annullata la presentazione del libro «Scusa papà ma tifo Napoli»

E’ polemica a Salerno per il libro sul Napoli che sarebbe stato presentato dall’ex ministro Gaetano Quagliariello.

Gaetano Quagliariello, ex ministro, avrebbe dovuto presentare il suo libro “Scusa papà ma tifo Napoli” (Rubettino editore), una storia che racconta come conciliare l’amore per il Napoli con quello per un padre juventino. Appuntamento fissato per il 29 giugno alle 18.30 presso la pinacoteca provinciale di via Mercanti, a Salerno: ma niente di tutto questo è accaduto.

L’evento è stato cancellato a seguito delle polemiche scatenate da Roberto Celano, consigliere comunale di opposizione e noto esponente di Forza Italia, partito politico in cui Quagliariello ha militato per un lungo periodo.

Il motivo? Celano ha acceso la miccia della controversia definendo la presentazione del libro “assolutamente inopportuna”, poiché secondo lui poteva essere interpretata come “una provocazione dai tifosi della Salernitana”. Ciò è particolarmente significativo considerando che l’evento era previsto “a pochi passi dal luogo in cui è nata la Salernitana”.

Di fronte a questa bufera social, gli organizzatori hanno deciso di fare un passo indietro e annullare la presentazione del libro.