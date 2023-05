Tifoso Juve si converte: “Mi ‘pento’, tifo Napoli per amore di mia figlia”

Il racconto di Luca Borrelli, ex tifoso bianconero che ha deciso di tifare per il Napoli per amore della figlia

Per amore di una figlia cosa non si fa. Pur di rendere felice il proprio orgoglio, un padre è disposto a tutto. Anche a cambiare la propria fede calcistica. Così come è accaduto, nei giorni dello Scudetto, a Luca Borrelli, da sempre tifoso sfegatato della Juventus che ha deciso di convertirsi al Napoli per amore della sua Alessia.

Nonostante i colori bianconeri regnassero nella casa del Cavone, nel cuore del centro storico partenopeo, la bambina napoletana doc si è innamorata dell’azzurro. Questa decisione ha così spinto il papà a cambiare squadra pur di farla felice. L’attuale calciatore della Promozione Campania e con trascorsi nel settore giovanile del Napoli, ha scritto un post su facebook giovedì, appena il club azzurro ha vinto lo Scudetto con la scritta: “Dovevo provare questo. Mi pento. Dopo 33 anni è una emozione indescrivibile. Forza Napoli”. Il messaggio è corredato da una sua foto con la maglia azzurra del Terzo Scudetto.

Lo stupendo racconto di Luca Borrelli, emozionato dalla Festa Scudetto del Napoli

Intercettato in esclusiva dalla nostra redazione, l’attaccante napoletano ed organizzatore della Scugnizzo Cup (in programma a giugno allo Scugnizzo Liberato) ammette:

“Non sono mai stato un tifoso malato del Napoli e non ho mai esultato per il Napoli perché non è la squadra del mio cuore. Sono stato sempre un tifoso della Juve da piccolino ma l’altra sera (giovedì ndr) ho vissuto un momento che io in 30 anni, da malato della Juve, non l’ho mai vissuto”.

L’attaccante ex Savoia, Nocerina e Cavese, che ha disputato Serie D ed Eccellenza per oltre quindici anni con tante reti nel palmares, apre il suo cuore e confida: “Vedere la mia città festeggiare così, milioni e milioni di persone piangere, esultare, cantare, ballare per me è stato uno spettacolo incredibile. Il mio post è stato fatto con il cuore, è stato fatto con tanta emozione. Una emozione che mi ha trasportato in primis mia figlia.

Vi racconto questo aneddoto: un giorno scendemmo a via Roma e lei vide tante persone con le maglie del Napoli. Si girò verso di me e disse: “Papà, mi compri la maglia del Napoli?”.

Io volevo morire dentro di me, zitto senza dire niente. Ne comprai due e da lì ho capito quanto amore c’è per questa maglia e per questa città. L’altra sera dopo i festeggiamenti, lei mi ha chiesto di scendere a festeggiare a Piazza Plebiscito, così da lì, insieme a lei, ho deciso di cambiare colori: Forza Napoli”.

Un bellissimo racconto che concilia con le virtù del calcio e della vita. Una festa così, come quella del Napoli, non ha eguali ed emoziona chiunque, anche chi tifa altre squadre. Come Luca che, da ex tifoso juventino, si converte e diventa napoletano, per amore della figlia Alessia.

