Mathias Olivera è diventato papà: la piccola Bella nata nell’anno dello Scudetto – FOTO

Un’annata fortunata per il difensore del Napoli Mathias Olivera che, oltre ad aver vinto lo Scudetto, è diventato anche papà.

Una stagione trionfale per il Napoli di Luciano Spalletti che è tornato campione d’Italia vincendo l’ambito Scudetto dopo 33 anni. Ma per il difensore azzurro, Mathias Olivera, è davvero un’annata fortunata. Il Motivo? Non solo per lo Scudetto vinto con il Napoli.

Olivera è infatti diventato papà di una bellissima bimba, Bella, che lo stesso terzino ci ha fatto conoscere attraverso i social, con uno scatto condiviso sul suo profilo Instagram: “Benvenuta Bella. Ci prenderemo sempre cura di te principessa. Ti amo tantissimo”. Tantissima gioia nei volti di Olivera e della compagna Belu Garcia.

Olivera può essere davvero contento anche per aver condotto un’ottima stagione contribuendo a sostituire e far rifiatare Mario Rui alla perfezione, siglando anche due reti con la maglia del Napoli.

Di seguito la foto condivisa sui social: