I dieci gol più belli del Napoli dello scudetto: la Serie A agli azzurri – VIDEO FANTASTICO

Il video dei gol del Napoli nella stagione dello scudetto, la Lega di Serie A pubblica le reti più belle della squadra di Spalletti.

Notizie Calcio Napoli – Qual è stato il gol più bello della stagione dello scudetto del Napoli? La Lega di Serie A ha pubblicato un video in cui racchiude le dieci reti che hanno segnato la stagione della squadra di Luciano Spalletti.

Serie A – Napoli: dieci gol più belli stagione 2022/23

Un video emozionante in cui si vedono i dieci gol più belli del Napoli nella stagione che ha riportato lo scudetto in Campania dopo 33 anni di assenza. Dalla rete di Simeone al Milan, passando per il gol di Di Lorenzo all’Inter ed a quello di Elmas contro l’Udinese, un gioco di piedi fantastico. Come dimenticare le due reti di Osimhen con la Roma. Ma il gol più bello è tutto da scoprire.