Brambati: “Garcia è la quarta-quinta scelta di ADL. L’esonero può avere ripercussioni”

L’ex calciatore Massimo Brambati, intervenuto ai microfoni di TMW Radio, si è soffermato su diverse tematiche in casa Napoli, partendo dal rinnovo di Khvicha Kvaratskhelia.

“Dobbiamo lasciar sbagliare anche uno come lui, è normale un calo nell’ultima fase dopo quello che ha fatto. Ci ha fatto vedere il suo talento quasi tutto l’anno e un appannamento ci sta anche. Ha tirato quasi tutto l’anno, ha fatto vedere che ha delle qualità incredibili e se accumula esperienza può diventare devastante”.

Ricordiamo che il Napoli ha deciso di soddisfare le richieste di Kvaratskhelia, che aveva chiesto un “contratto migliorativo” tramite il suo agente. De Laurentiis ha quindi fatto uno sforzo economico per il suo numero 77, aumentando il suo stipendio a 3 milioni di euro all’anno. Ciò rende Kvaratskhelia il quarto giocatore più pagato nella squadra, superato solo da Victor Osimhen (4,5 milioni di euro), Hirving Lozano (4,5 milioni di euro) e Piotr Zielinski (3,5 milioni di euro).

Panchina Napoli, Rudi Garcia nuovo allenatore: il pensiero di Brambati

Brambati si è poi soffermato anche sull’arrivo di Rudi Garcia sulla panchina del Napoli, che raccoglierà l’eredità pesantissima di Luciano Spalletti. Non le migliori aspettative per Brambati che si dimostra scettico intorno all’ex tecnico della Roma:

“Credo che Garcia sia la quarta-quinta scelta. Qualche no lo ha preso ADL, non si è voluto avvicinare a qualche allenatore per evitare un no e ha ripiegato su un allenatore su cui ho più di un dubbio, visto che viene dall’Arabia, Stare fuori dal giro può avere ripercussioni. E poi Spalletti ha creato un gruppo davvero speciale”.

C’è molto scetticismo intorno alla figura di Rudi Garcia. Brambati non è di certo il primo a dichiarare i suoi dubbi, ma ricordiamo anche come era iniziata la storia di Spalletti e vediamo alla fine com’è finita.