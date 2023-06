Lo Monaco: “Napoli, Osimhen assegno circolare. Gira una grossa bugia”

La cessione di Victor Osimhen è una possibilità per il Napoli, secondo Pietro Lo Monaco il nigeriano deve restare in azzurro.

Notizie Calcio Napoli – Da giorni oramai si parla di un possibile addio di Osimhen al Napoli. Aurelio De Laurentiis sarebbe disposto a cederlo solo per una cifra superiore ai 150 milioni di euro. Soldi che per ora nessun club ha messo sul piatto.

Ma secondo Pietro Lo Monaco il Napoli non dovrebbe cedere Osimhen, anche perché “ha una grande liquidità per il campionato vinto, la Champions League ed il marketing che è esploso a grandi livelli“. Inoltre secondo il dirigente, Osimhen è “un giocatore che vale un assegno circolare. Non è assolutamente vero che se lo vendi ora puoi prendere una cifra, che non ti sarà corrisposta il prossimo anno. Osimhen è tra i quattro o cinque attaccanti più forti d’Europa, quindi manterrà intatto il suo valore“. Un ragionamento che Lo Monaco fa, perché in tanti dicono che se Osimhen resta a Napoli senza rinnovare (il contratto scade nel 2024 ndr) allora il suo valore potrebbe calare.

Secondo Lo Monaco il Napoli dovrebbe “confermare Osimhen e puntare a mantenere alto il livello della squadra, dopo l’ottima stagione appena conclusa. Un giocatore come lui fa sempre la differenza“.