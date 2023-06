Il nuovo direttore sportivo è sempre stato dietro le quinte ed è già a lavoro. Il retroscena

L’esperto di mercato Malu Mpasinkatu, ha svelato interessanti informazioni sulla situazione attuale del Napoli e sul direttore sportivo.

Cristiano Giuntoli si appresta a lasciare il Napoli per trasferirsi alla Juventus, con l’annuncio ufficiale atteso entro la settimana. Dopo un’accesa disputa con il presidente Aurelio De Laurentiis, il direttore sportivo ha alla fine ceduto, rinunciando non solo all’ultimo anno di contratto con il club partenopeo, che sarebbe scaduto nel giugno 2024, ma anche ai bonus premio e a alcuni mesi di stipendio arretrato della stagione corrente. Questa decisione ha garantito a Giuntoli il via libera per unirsi al nuovo progetto in bianconero a Torino.

A soffermarsi su quanto sta accadendo nell’ambito della dirigenza interna del Napoli è stato Malu Mpasinkatu, direttore sportivo ed esperto di calcio africano, che ha fornito interessanti informazioni sulla situazione attuale del Napoli e sulla figura del nuovo direttore sportivo. Nel corso di un’intervista rilasciata alla radio 1 Station, il dirigente africano ha rivelato un retroscena sorprendente:

“Il Napoli sta operando con Micheli che, oggi, è un direttore sportivo a tutti gli effetti. Lui e Mantovani sono sempre stati dietro le quinte, pur lavorando al fianco di Giuntoli in questi anni. Li ho conosciuti nel corso da direttore. Oggi, il ruolo del direttore sportivo è cambiato. È coordinatore di un’area scouting e assume decisioni di concerto con un gruppo di lavoro, pur essendo il volto del mercato”.