Lo Monaco: “Napoli il nuovo Lobotka è argentino, è fortissimo. Ecco il nome”

Il Napoli guarda ai giovani sul calciomercato, Pietro Lo Monaco consiglia Ignacio Miramon che giocare nel ruolo di Stanislav Lobotka.

Notizie Calcio Napoli – Pietro Lo Monaco dirigente sportivo a Radio Goal è intervenuto sui temi del calciomercato. Il dirigente dice: “In questo momento ci troviamo ad operare in un mercato dopato, perché vendere Tonali a 70/80 milioni significa questo. Questo non significa che non ci siano occasioni in giro per il mondo”.

Lo Monaco al Napoli consiglia Ignacio Miramon, centrocampista del Gimnasia La Plata, club argentino. “Io fossi nel Napoli comincerei a pensare ad un sostituto di Lobotka e Miramon è davvero molto forte. È un giocatore di 19 anni che al momento lo si può acquistare per 4-5 milioni di euro, mentre domani mattina potrebbe costare molto di più. Questo è un giocatore che potenzialmente si rivende subito a 25 milioni di euro“.

Lo Monaco oltre a Miramon per il Napoli, parla anche di Pedro de la Vega, esterno classe 2001 di proprietà del Lanus: “È sicuramente un buon giocatore, molto fisica, che gioca come attaccante esterno. È da qualche anno che è sul punto di esplodere, ma poi non si è mai mosso dal Lanus, anche perché il club argentino è una bottega davvero cara. Ma in giro ci sono altri attaccanti validi di quel tipo“.