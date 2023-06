Victor Osimhen piace al Bayern Monaco, secondo le ultime notizie dei media tedeschi, il nigeriano pronto a trasferirsi in Bundesliga.

Notizie Calciomercato Napoli – Victor Osimhen è la centro di tantissime voci di calciomercato. Il giocatore nigeriano piace in Premier League, ma sono molti i top club che cercano un attaccante di riferimento in avanti. Il Bayern Monaco è una di questa squadre. mentre il Psg è pronta a fiondarsi sull’ultimo capocannoniere della Serie A, qualora dovesse perdere Mbappè che piace al Real Madrid.

Intanto dalla Germania Sport1 fa sapere che Victor Osimhen ha accettato il trasferimento al Bayern Monaco. A quanto pare il giocatore ha fatto sapere di essere più che disponibile a tornare in Bundesliga, dove ha già giocato ad inizio carriera ma senza grandissima fortuna con la maglia del Wolfsburg.

Il problema per il trasferimento di Osimhen al Bayern Monaco è il prezzo del cartellino del nigeriano. Aurelio De Laurentiis chiede almeno 150 milioni di euro, forse anche di più, per cederlo. La dirigenza del Bayern ha sempre detto pubblicamente di non volersi spingere nemmeno a 100 milioni di euro per Osimhen. Quindi al momento la trattativa sembra davvero difficilissima da chiudere. Intanto il Napoli prova a rinnovare il contratto del calciatore, che scade nel 2025.