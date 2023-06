Napoli: quanto costa Tousart. Porta esperienza internazionale e duttilità

Il Napoli vuole Lucas Tousart centrocampista francese di proprietà dell’Herta Berlino, che lo ha pagato 25 milioni di euro.

Notizie Calciomercato Napoli – Rudi Garcia conosce bene Lucas Tousart e sa cosa può dare al suo Napoli. Il tecnico francese ha avuto il giocatore al Lione e lo riprenderebbe con piacere in azzurro. Tousart è un giocatore dal fisico importante, con ottime doti di palleggio che può fare sia il playmaker che l’interno di centrocampo. Insomma quella duttilità che assicurava Ndombele, altro francese tornato al Tottenham e che non ha pienamente convinto il Napoli, nonostante le sue indiscusse qualità tecniche.

Tousart: quanto costa il cartellino

Il Napoli sta avviando i sondaggi per capire la disponibilità dell’operazione. C’è anche la volontà di inserire nella trattativa Diego Demme, centrocampista italo-tedesco che non trovando molto spazio in azzurro ha deciso di ritornare in patria.

Da capire il prezzo del cartellino di Tousart, centrocampista che l’Herta Berlino ha pagato 25 milioni di euro nel 2020. Ora il costo di quel cartellino è stato ammortizzato, ma chiaramente il club tedesco non vorrebbe fare una minusvalenza.

La retrocessione in serie B tedesca dell’Herta Berlino non aiuta a fra crescere il costo del cartellino di Tousart che a 26 anni spinge per andare a giocare in un club prestigioso. Anche perché il centrocampista francese porta in dote anche molta esperienza internazionale, “una trentina di partite in Europa, una cinquantina con le varie nazionali giovanili, e trecento presenze circa tra Ligue 1, Ligue 2 e Bundesliga. I quattro gol nell’ultima stagione, disgraziata per l’Hertha, rappresentano il personale d’una carriera nella quale ha quasi sempre segnato. Non tanto, è vero, ma questi sono problemi da girare agli altri” scrive Corriere dello Sport.