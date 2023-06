Chirico: “ADL vuole far godere i napoletani con un dispetto alla Juventus. Si tenga pure Zielinski”

Il giornalista di fede bianconera, Marcello Chirico, ha commentato il possibile inserimento di Zielinski nell’operazione Giuntoli-Juventus.

Il giornalista di fede bianconera, Marcello Chirico, ha condiviso le sue opinioni sull’imminente approdo di Cristiano Giuntoli alla Juventus attraverso un articolo su calciomercato.com. Chirico ha sottolineato:

“Domani è il 30 giugno, il giorno in cui scade il penultimo anno di contratto di Giuntoli con il Napoli. In teoria, De Laurentiis dovrebbe lasciarlo partire, ma è necessario utilizzare il condizionale perché sembra che il presidente voglia ottenere da Giuntoli una rinuncia scritta ai compensi ancora dovuti (premi e altro). Non ci sono conferme sulla richiesta della Juve di pagare il cartellino di Zielinski e comunque la Juventus investirebbe quei soldi per Milinkovic-Savic e non certo per il centrocampista polacco”.

Chirico ha poi aggiunto: “Ritardare il via libera a Giuntoli sembra un gesto di sfida nei confronti della Juve, che sarebbe costretta a chiedere una deroga alla FIGC nel caso in cui ADL lasciasse partire il suo direttore sportivo dopo il 1° luglio, quando scatterebbe l’ultimo anno di contratto con il club partenopeo. De Laurentiis è consapevole dell’avversione che i napoletani nutrono nei confronti della Juventus e gioca su questo sentimento di ostilità, ritardando appositamente il via libera a Giuntoli, sapendo di far gioire i propri tifosi”. Ha concluso Chirico.