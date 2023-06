Tifoso del Napoli prende in giro Allegri durante le vacanze: “Mister, complimenti per lo Scudetto” – VIDEO

Un simpatico siparietto andato in scena tra un tifoso del Napoli e l’attuale tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri.

Una stagione non esaltante, segnata da risultati altalenanti e problematiche extracampo, ma per tutti è tempo di vacanze, anche per l’attuale tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, che si sta prendendo del tempo per ricaricare le energie. Tra poche settimane inizierà la preparazione per il prossimo campionato, mentre nel frattempo a Torino è arrivato l’americano Timothy Weah.

Il tecnico bianconero però non riesce a ‘rilassarsi’ nemmeno in vacanza. Il motivo? Una ‘frecciata’ simpatica da parte di un tifoso del Napoli che ha incontrato Allegri durante le sue vacanze. Il mister della Juventus è stato intercettato dal supporter partenopeo che gli ha lanciato una frecciatina: “Mister, complimenti per lo scudetto”. Inizialmente l’allenatore ringrazia, ma il ragazzo replica: “L’ho preso per Spalletti”. Questa battuta del tifoso azzurro ha lasciato Massimiliano Allegri un po’ sorpreso, ma non ha perso lucidità rispondendo con grande eleganza: “Ah, bravo, hai fatto bene”. Il video è diventato subito virale sui social.

Di seguito il video dello scherzo del tifoso del Napoli a Massimiliano Allegri: