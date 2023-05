Caso plusvalenze, Zuliani: “Un processo folle per affossare la Juventus”

Il giornalista bianconero, Claudio Zuliani, esprime la sua opinione sulla situazione attuale che vede la Juventus penalizzata.

Plusvalenze Juventus – Nel corso della giornata del 22 maggio, la Juventus ha subito una penalizzazione di ben 10 punti in classifica. I giudici della Corte, in una diversa composizione rispetto a quella che il 20 gennaio aveva emesso la famosa penalizzazione di -15 punti, hanno deciso di intervenire sulla richiesta avanzata inizialmente dal capo della Procura FIGC, Giuseppe Chinè, che aveva chiesto una penalizzazione di 11 punti. I sette ex dirigenti e consiglieri del Consiglio di Amministrazione bianconero, per i quali l’accusa aveva richiesto otto mesi di squalifica, sono stati prosciolti. Tra di loro, spicca il nome di Pavel Nedved.

Claudio Zuliani, noto giornalista tifoso della squadra bianconera, ha rilasciato delle dichiarazioni riguardo a questa vicenda in un video pubblicato sul suo canale YouTube. Di seguito, riportiamo un estratto delle sue parole:

“Meno 10 punti alla Juventus, 4 goal dall’Empoli: adesso che hanno raggiunto il loro scopo si possono sfogare tutti. Chiné ne aveva chiesti 9, ne hanno dati 10. Non è processo sul diritto, ma per affossare la Juve, la gente però è ancora un po’ miope… siamo alla follia. Se ci deve difendere Mourinho siamo alla follia.”