Fiorentina-Inter: doppietta Martinez, Cravero: “Non esiste attaccante più incisivo” e Osimhen?

Finale Coppa Italia Fiorentina-Inter: Lautaro Martinez nel primo tempo ha siglato una doppietta allo stadio Olimpico di Roma.

La Finale di Coppa Itali Frecciarossa alla fine del primo tempo vede l’Inter in vantaggio 2-1 sulla Fiorentina. La squadra di Italiano ha trovato la via del gol con Nico Gonzalez ed ha approcciato molto meglio alla gara rispetto ai nerazzurri. Ma poi, dopo che Dzeko aveva divorato un gol solo davanti al portiere avversario, ci ha pensato Lautaro Martinez a ribaltare la gara.

L’argentino ha segnato due bei gol, davvero bella la girata sulla seconda rete dell’argentino. Proprio su questo gol è arrivato il commento di Roberto Cravero che durante la telecronaca di Fiorentina-Inter ha detto: “Che grande giocatore Lautaro Martinez, difficile trovare un giocatore così decisivo in area di rigore come lui, faccio veramente fatica a trovarne uno“.

Chissà perché a Cravero non è venuto in mente Victor Osimhen, capocannoniere del Napoli in Serie A, oltre che bomber micidiale in area di rigore. Sulla palle aree il nigeriano è letale, inoltre è devastante lanciato in velocità ed ha dimostrato di saper fare gol anche da attaccante consumato, oltre che gol favolosi (vedi quello con la Roma ndr). Eppure a Cravero non viene in mente un nome.