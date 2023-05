Moggi: “Campionato anomalo, Napoli favorito. Spalletti resterà allenatore, vi dico perché”

“Luciano Spalletti resterà allenatore del Napoli” ne è sicuro Luciano Moggi, ex direttore sportivo che interviene sul toto allenatori al Napoli.

A Napoli si parla ancora di un addio di Luciano Spalletti. Il tecnico si trova alla cena organizzata da Di Lorenzo, quella che potrebbe essere una delle ultime volte che l’allenatore si trova in una occasione conviviale con la squadra da allenatore ufficiale della squadra partenopea.

Futuro Spalletti, Moggi: “Resta a Napoli”

Si fanno tanti nomi per il sostituto di Spalletti. C’è quello di Luis Enrique che affascina un po’ tutti. Ma ci sono anche quelli di Antonio Conte, Raffaele Palladino e Vincenzo Italiano.

Oggi De Laurentiis ha fatto sapere che il futuro del Napoli sarà roseo, questa è sicuramente la massima rassicurazione per i tifosi azzurri, visto che il presidente della SSCN ha sempre costruito squadre competitivi, prendendo anche grandi allenatori.

Secondo Moggi, però, Spalletti resta al Napoli e per un motivo abbastanza semplice: “Se vuole andare via deve dimettersi“. L’ex direttore sportivo ai microfoni di Calciomercato.it dice: “Se Spalletti dovesse andare via, dovrà dare le dimissioni perché è stato esercitato un diritto del Napoli per un altro anno, però c’è la clausola che se dà le dimissioni non potrà allenare per 12 mesi. Il mio pensiero è che resta a Napoli, a meno che non ci siano stati screzi con De Laurentiis. E non è difficile che non sia andata così, visto che pochi vanno d’accordo con il presidente“.

Poi ha aggiunto: “De Laurentiis è uno che sa dirigere l’azienda e l’ha dimostrato nel bilancio e nella qualità della squadra”. Insomma, un’eventuale freddezza tra ADL e Spalletti – di cui si parla da giorni – potrebbe facilmente essere “appianata“.

Moggi ha anche detto che il campionato diviso in due, causa Mondiali, ha favorito Spalletti ed il Napoli. Visto che l’allenatore toscano era abituato alle pause, avendo allenato in Russia.