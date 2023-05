Cruciani: “Juve via dalla Serie A, minaccia va fatta”. Volesse il cielo, rispondiamo noi – VIDEO

“La Juventus deve minacciare di lasciare la Serie A se viene esclusa dalle coppe europee” lo dice Giuseppe Cruciani.

La Uefa sta prendendo in seria considerazione l’idea di escludere la Juventus dalle coppe europee per due stagioni. Dell’argomento se ne parla anche a Juventibus, Cruciani dice: “Si parla di una possibile esclusione per due anni della Juve della coppe europee, se questa cosa dovesse concretizzarsi, allora con che spirito si fa una compagna acquisti, ben sapendo che se anche vinci il campionato poi non puoi partecipare alla Champions League?”

A quel punto il conduttore sottolinea: “Mi chiedo anche con che spirito si fa l’abbonamento alle pay tv e allo stadio?”

Juve fuori dalle coppe europee: affondo Cruciani

Interviene di nuovo Cruciani che dice: “Se veramente la Juventus fosse esclusa dalle coppe europee, allora dovrebbe prendere in considerazione di ricorrere a tutti i gradi di giustizia ordinaria. Poi se questo non dovesse bastare, dovrebbe prendere minacciare concretamente di lasciare la Serie A e l’Italia e trasferirsi in un altro campionato. Questo avrebbe sicuramente un effetto positivo sulla società, compattando anche i tifosi a favore della società bianconera. Certo, sarebbe un gesto forte”.

Le parole che Cruciani vorrebbe far suonare come una minaccia, vengono commentate in modo diverso in giro sul web. Dal nostro personalissimo punto di vista, non possiamo che dire: “Volesse il cielo giocare in un campionato senza la Juve. Ne gioverebbe in maniera incredibile tutto il movimento sportivo italiano e non perché ci sia qualche sorta di timore, lo dimostra il 5-1 con con cui li abbiamo schiantati quest’anno, ma perché ci ritroveremo a giocare un torneo finalmente con tutti i crismi…“.