Il Napoli pianifica il futuro: Due calciatori sono incedibili

Le strategie future del Napoli, tra ingaggi e possibili cessioni. Kim e Osimhen potrebbero lasciare il club, mentre Lobotka e Kvara rimangono pilastri.

Il Napoli è deciso: nessuna rivoluzione per la prossima stagione. Si prospetta un futuro in cui si prevedono cessioni solo a fronte di offerte “indecenti”. Tra questi, Kim, il cui trasferimento al Manchester United non ha sorpreso il club azzurro, data la clausola da 60 milioni che rappresenta un affare per chi è disposto a pagarla. Anche Osimhen potrebbe partire, a condizione di un’offerta stratosferica da 160 milioni di euro.

De Laurentiis, tuttavia, ha già previsto l’addio del talento nigeriano e non ha speso 35 milioni per avere Raspadori in panchina per due stagioni consecutive. L’ex Sassuolo, giocando con maggiore continuità nel 4-3-3, rappresenta una garanzia di gol e rendimento. Non va dimenticato, poi, il riscatto annunciato di Cholito Simeone.

KVARA E LOBOTKA GLI INTOCCABILI DEL NAPOLI

Ma ci sono due nomi intoccabili: Kvara e Lobotka. Questi giocatori rappresentano l’anima del Napoli, il cuore tattico della squadra. Il nuovo allenatore dovrà dunque dare continuità al lavoro straordinario iniziato da Spalletti e portare avanti la squadra meravigliosa costruita pezzo per pezzo da Giuntoli.

Il direttore sportivo vuole andare via, e De Laurentiis deve farsene una ragione, nonostante il suo malcontento. Nonostante le sue reticenze, è probabile che alla fine lo lasci andare per gratitudine.

Il Napoli guarda al futuro con un salary cap di 75 milioni di euro, una cifra che non verrà superata, nemmeno dopo questa stagione. Per cercare di ripetere il successo scudetto, De Laurentiis non si lancerà in spese folli. Le trattative con l’Empoli per Baldanzi, Vicario e Parisi sono già aperte. Il club toscano chiede per Baldanzi una cifra elevata, 40 milioni di euro, ma il Napoli è sulle sue tracce.

Non solo: il Napoli è in trattativa con l’Udinese per le promesse Samardzic e Pafundi. In difesa, Kevin Danso del Lens potrebbe essere l’erede di Kim.

Per quanto riguarda Lozano, il suo futuro è incerto: il Lione è pronto a fare un’offerta di 20 milioni di euro per il Chucky. Nomi interessanti sono accostati al club, come quello di Taylor Booth dell’Utrecht e di Edson Alvarez, centrocampista dell’Ajax. Tra i nomi emersi vi è anche quello di Kang in Lee del Maiorca.

Il Napoli guarda al futuro con occhi aperti e con strategie chiare: mantenere i pilastri, valorizzare i talenti e costruire una squadra competitiva per il prossimo campionato. Una mossa che promette una prossima stagione ricca di emozioni e di gol.