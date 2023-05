Kiss Kiss Napoli: “De Laurentiis sta chiudendo un doppio colpo di mercato”

De Laurentiis pronto a chiudere un doppio colpo di mercato con l’Udinese, per il centrocampista Lazar Samardzic e il difensore Jaka Bijol.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Il Napoli sta lavorando per rafforzare la squadra in vista della prossima stagione e, secondo le ultime notizie, il club partenopeo avrebbe intenzione di pescare in casa Udinese. Valter De Maggio, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, ha rivelato che il club azzurro sarebbe in trattative avanzate per assicurarsi due talenti provenienti dal Friuli: il centrocampista Lazar Samardzic e il difensore Jaka Bijol.

Samardzic, 20 anni, è un centrocampista offensivo tedesco di grande talento, da tempo seguito da molte squadre di Serie A. La possibilità di vedere Samardzic in maglia azzurra aumenta con il passare dei giorni e potrebbe rappresentare un rinforzo di qualità per il centrocampo del Napoli.

Il nome a sorpresa, invece, è quello del difensore sloveno Jaka Bijol. Il 24enne è uno dei pilastri della difesa dell’Udinese e potrebbe rappresentare una valida soluzione per l’eventuale rinnovamento della retroguardia partenopea.

Ma non è tutto. Valter De Maggio ha svelato un altro nome interessante in orbita Napoli: Raffaele Palladino. L’ex attaccante, ora allenatore del Monza, è considerato uno dei profili emergenti nel panorama del calcio italiano. Sotto la sua guida, il Monza ha raggiunto l’ottavo posto in Serie A e questo successo non è passato inosservato. Palladino potrebbe rappresentare una scelta intrigante per la panchina del Napoli, specialmente in caso di un addio di Luciano Spalletti.

Le prossime settimane saranno decisive per il futuro del Napoli. Tra nuovi arrivi e possibili cambi in panchina, i tifosi azzurri attendono con trepidazione l’evoluzione della situazione.