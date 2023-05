Dalla Germania: “Osimhen è a Berlino, contatti col Bayern?”

Secondo il quotidiano tedesco Bild, il bomber del Napoli, Victor Osimhen, è stato avvistato a Berlino. Si rafforzano i rumors su un possibile interesse del Bayern Monaco.”

Victor Osimhen, centravanti del Napoli, è stato recentemente avvistato a Berlino, secondo il quotidiano tedesco Bild. Questa notizia ha subito attirato l’attenzione e ha alimentato le speculazioni su un possibile interesse del Bayern Monaco.

Osimhen ha lasciato un noto hotel di Berlino questa mattina, in compagnia della sua fidanzata e della figlia Hailey, per fare ritorno a Napoli. L’attaccante è atteso alla ripresa degli allenamenti nel pomeriggio. L’interesse del Bayern nel giocatore è noto, ma al momento non sono emerse novità concrete riguardo al suo futuro.

Perchè Osimhen era in Germania?

Secondo Bild, il motivo del viaggio sarebbe di natura personale. La compagna di Osimhen, Stephanie, è tedesco-camerunese, nata e cresciuta a Wolfsburg, e potrebbe aver spinto per un ritorno in Germania per stare più vicino alla famiglia. Il passato di Osimhen in Bundesliga, quando vestiva la maglia del Wolfsburg, potrebbe anche aver giocato un ruolo nella sua decisione di visitare la Germania.

Il contratto di Osimhen con il Napoli scade nel 2025 e al momento non ci sono accordi per un rinnovo. Il club partenopeo, guidato da De Laurentiis, sarebbe disposto a lasciare partire il suo bomber solo di fronte a un’offerta irrinunciabile.

È ancora presto per fare previsioni sul futuro di Osimhen. Tuttavia, la sua recente visita a Berlino, unita all’interesse del Bayern, offre sicuramente materiale per alimentare i rumor. Solo il tempo dirà se si tratta di un semplice viaggio di piacere o di un segnale di un possibile trasferimento imminente.