Radio Marte: “Giuntoli alla Juventus: Il Napoli lo libera oggi. Gira una notizia su Osimhen”

Radio Marte rivela che il direttore del Napoli Cristiano Giuntoli potrebbe unirsi alla Juventus già nella giornata di domani.

CALCIOMERCATO NAPOLI. La giornata di oggi potrebbe essere ricordata come un momento decisivo per il Napoli. Secondo quanto riferito da Radio Marte durante la trasmissione ‘Forza Napoli Sempre‘, il direttore del Napoli, Cristiano Giuntoli, si trova vicinissimo al trasferimento alla Juventus.

La redazione di Radio Marte ha rivelato che il presidente del Napoli, De Laurentiis, avrebbe già concordato di liberare Giuntoli per unirsi al club torinese, senza alcuna clausola nel suo contratto. Questa mossa, che è stata anticipata da qualche tempo, potrebbe concretizzarsi già da domani.

Parallelamente al possibile cambio di direzione, il Napoli è in piena attività sul fronte acquisti. La squadra è in procinto di aggiungere un nuovo difensore al proprio roster, ma la scelta del candidato ideale è ancora in sospeso. Diversi nomi stanno circolando e il Napoli sta considerando diversi profili per cercare di chiudere l’accordo il prima possibile.

In merito al futuro di Victor Osimhen, Radio Marte ha riferito che si prevede una decisione prima del ritiro di Dimaro. Considerando il calendario di allenamenti e partite, è improbabile che Osimhen inizi la stagione con il Napoli per poi trasferirsi in seguito. Ciò richiederebbe una “super offerta” da parte di altre squadre, con il Napoli che chiede una cifra vicina ai 200 milioni per il suo trasferimento.

Se Osimhen dovesse rimanere, il Napoli dovrebbe garantirgli un sostanziale aumento di stipendio. De Laurentiis sarebbe pronto a negoziare con il suo agente per raggiungere un accordo soddisfacente per entrambe le parti.

Questi sviluppi, seguiti da vicino dai tifosi del Napoli, potrebbero avere un impatto significativo sulla composizione della squadra per la stagione a venire. Resta da vedere come la squadra si adatterà a questi potenziali cambiamenti e come si svilupperà l’equilibrio dei poteri nella Serie A italiana.