Napoli, Osimhen costa 200 milioni, per De Laurentiis vale Mbappé

De Laurentiis, vuole trattenere Victor Osimhen al Napoli, alle sirene il patron azzurro ha risposto con una valutazione di 200 milioni alla Mbappé.

CALCIOMERCATO NAPOLI. Victor Osimhen, stella del Napoli e capocannoniere della serie A, è al centro di intense trattative di calciomercato. Secondo il giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha valutato il cartellino di Osimhen 200 milioni di euro, una cifra che supera di gran lunga la valutazione iniziale di 150 milioni di euro.

Questa mossa sembra essere un tentativo di De Laurentiis di scoraggiare qualsiasi trattativa, dato che queste cifre sono considerate fuori mercato anche per le super potenze del calcio come il PSG. Di Marzio suggerisce che se De Laurentiis dovesse mantenere questa richiesta, la pretesa economica per il rinnovo del contratto di Osimhen aumenterebbe di conseguenza.

Le offerte per Osimhen, al momento, sono solo speculative. Si parla di cifre che non superano i 100 milioni di euro, una somma considerata insufficiente per il bomber della Serie A. De Laurentiis, infatti, chiede almeno 150 milioni di euro più bonus e una percentuale su future rivendite.

Nonostante le enormi differenze sulle cifre, non c’è tensione tra le parti. Si prevede che nei prossimi giorni ci saranno ulteriori aggiornamenti. L’inserimento di una clausola rescissoria da 120-130 milioni di euro potrebbe essere una soluzione per sbloccare la trattativa.

Osimhen, attualmente a Lagos, non sembra soddisfatto della proposta, ma le parti rimangono in contatto. L’agente di Osimhen chiede almeno 7 milioni di euro a stagione più bonus.

La valutazione di Osimhen da parte di De Laurentiis lo pone sullo stesso piano di calciatori del calibro di Mbappé. Questo dimostra l’importanza di Osimhen per il Napoli e la voglia del patron azzurro di continuare a vincere.