Un uomo del PSG vuole Osimhen a tutti i costi: Svelato il retroscena

Il PSG ha messo l’attaccante del Napoli, Victor Osimhen, nel mirino, la richiesta arriva direttamente da Luis Campos.

CALCIOMERCATO NAPOLI. L’attaccante del Napoli, Victor Osimhen, dopo una stagione esemplare che ha culminato con la vittoria dello scudetto, è finito nel mirino del club francese Paris Saint-Germain (PSG). Il nigeriano è noto per le sue prestazioni straordinarie, nonostante un infortunio che lo ha visto lottare nella fase cruciale della stagione. Tuttavia, la sua resilienza e la sua dedizione al gioco lo hanno visto emergere come il miglior attaccante della Serie A.

L’interesse del PSG in Osimhen non è un mero caso. Un importante dirigente del club francese, Luis Campos, conosce molto bene il giocatore e ne è diventato il principale sponsor. Infatti, è stato Campos a portare Osimhen al Lille da Charleroi per poco più di 10 milioni, una mossa che si è dimostrata fruttuosa quando Lille ha venduto il giocatore al Napoli per una somma molto più cospicua.

Campos riconosce non solo le abilità calcistiche di Osimhen ma anche le sue qualità umane. Lui è l’uomo che può facilitare un eventuale trasferimento al PSG, ma la decisione finale rimarrà nelle mani del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis.

Secondo i report francesi, la richiesta del Napoli per il trasferimento di Osimhen potrebbe raggiungere i 180 milioni di euro. Tuttavia, il PSG non è l’unico club interessato al capocannoniere della Serie A. Molte squadre della Premier League stanno tenendo d’occhio la situazione, pronte a fare un’offerta per l’attaccante.