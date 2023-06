Il Mercato Arabo Scuote il Napoli: Dopo Lozano vogliono anche Lobotka?

Il mercato arabo sta rivoluzionando il calcio europeo, con un occhio particolare sul Napoli: nel mirino Lozano e Lobotka.

CALCIOMERCATO NAPOLI. Il mercato del calcio arabo sta creando onde d’urto in Europa, con il Napoli che potrebbe essere il prossimo sulla lista. I club della Saudi Pro League stanno cercando calciatori internazionali di alto profilo, sia quelli che sono alla fine della loro carriera come Cristiano Ronaldo e Benzema, sia quelli che sono all’inizio della seconda parte della loro carriera come Mendy, Koulibaly, Ziyech, Brozovic e Ruben Neves. Ma dove si colloca Hirving Lozano in questo scenario?

Lozano, il talento messicano, è uno dei nomi più recenti associati a un possibile trasferimento in Arabia Saudita. Questo mercato è noto per offrire stipendi stratosferici che superano di gran lunga quelli dei club europei. Lozano, che ha un contratto in scadenza nel 2024 e uno stipendio che supera il tetto massimo del Napoli, potrebbe essere tentato da un’offerta saudita. Ma quanto vale un calciatore come Lozano?

Il contratto di Lozano, in scadenza tra un anno, mette il Napoli in una posizione difficile. Non possono chiedere un prezzo elevato per il suo trasferimento, ma potrebbero comunque realizzare un plusvalenza a partire da 5 milioni di euro. Questo libererebbe anche uno degli stipendi più alti del Napoli, che potrebbe essere reinvestito nel mercato.

Ma Lozano non è l’unico giocatore del Napoli nel mirino dei club sauditi. Anche Stanislav Lobotka è stato associato a un possibile trasferimento. Secondo quanto riferito dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, l’Al Ahli e l’Al Nassr sarebbero interessati al centrocampista slovacco. Tuttavia, Lobotka è considerato un elemento chiave dal Napoli e ha recentemente rinnovato il suo contratto con il club fino al 2027.

Al Ahli and Al Nassr are interested in Napoli’s midfielder Stanislav Lobotka, one of the best players in Serie A last season. 🔵🇸🇰🇸🇦 #transfers

Napoli consider Lobotka as a crucial player — key part of the project and with new long term contract recently signed. pic.twitter.com/cPosOA1esb

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 23, 2023