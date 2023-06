Chiariello: “Osimhen e Kim via da Napoli. Ecco la verità”

Il giornalista Umberto Chiariello ha discusso la possibilità di cessione di due star del Napoli, Victor Osimhen e Kim Min Jae.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Il futuro di due pilastri del Napoli, Victor Osimhen e Kim Min Jae, è incerto, stando a quanto riferito dal giornalista Umberto Chiariello. Il veterano della penna, profondamente coinvolto nelle vicende del Napoli, ha discusso del mercato internazionale in un recente intervento su Radio Napoli Centrale.

Chiariello ha parlato apertamente della strategia del Napoli, dicendo: “De Laurentiis non vorrebbe vendere Osimhen. Ma adesso il PSG ha 200 milioni da spendere dopo la cessione di Mbappé. Come puoi dire di no a 150 milioni? Dobbiamo rassegnarci. Il prossimo anno avremo un campionato minore, con meno diritti TV.”

Chiariello non ha nascosto le sue preoccupazioni per le sfide che il Napoli dovrà affrontare. “I giganti d’Europa depredano, noi siamo piccoli feudi. Di fronte alla loro audacia, non abbiamo difese. Perderemo Osimhen? Sì, forse. Perderemo Kim? Sì, sicuro,” ha detto.

Tuttavia, l’esperto giornalista non ha perso la speranza. “Il Napoli sta ripartendo da basi diverse? Sì, ma gli altri? Sono in condizioni peggiori di noi e il progetto a Napoli non è fallito, si rinnova, perché c’è un presidente che usa la testa. Alla fine, vedremo non chi sarà il migliore l’anno prossimo, ma chi sarà meno peggio. Questo è il tema dell’estate,” ha concluso Chiariello.