“Il Bayern Monaco prende Kim, ma attenti a Osimhen in Germania”

Kim min-Jae si trasferisce al Bayern Monaco, ma il club tedesco punta anche Victor Osimhen, attaccante che piace anche in Premier League.

Calciomercato Napoli tutte le notizie – Carlo Laudisa esperto di mercato ha fatto il punto sul mercato azzurro: “Kim sta per andare al Bayern Monaco, che però nel frattempo non ha ancora un vero direttore sportivo. Per questo motivo dico che bisogna stare attenti anche all’interesse del club tedesco per Osimhen. Non mi stupirebbe che l’entourage del calciatore prenda tempo per vedere cosa succede sul mercato. Quindi non si può ancora escludere una cessione di Osimhen“.

Secondo Laudisa il valore del nigeriano resterebbe “immutato anche se dovesse restare a Napoli un altro anno e quindi andare in scadenza nella prossima stagione. Le sue qualità sono veramente molto importanti, quindi il calciatore sarebbe attenzionato dai top club e si scatenerebbe comunque un’asta, un po’ come quando la Fiorentina ha preso Vlahovic della Fiorentina, il giocatore in quel momento era in scadenza di contratto“.